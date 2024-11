19,3 proc. badanych uważa, że obaj poradziliby sobie z tą tematyką tak samo.



25,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



Sikorski poradziłby sobie lepiej niż Trzaskowski z tematyką związaną z bezpieczeństwem zdaniem ankietowanych w wieku 35-49 lat (31,1 proc. do 26,7 proc.), a także według ankietowanych z wyższym wykształceniem (31,9 do 27,1 proc.), zarabiających powyżej 7 tys. zł netto (40,2 proc. do 26,6 proc.) oraz wśród mieszkańców miast liczących więcej niż 500 tys. mieszkańców (33,5 proc. do 17,4 proc.). Trzaskowski wyraźnie wygrywa wśród najmłodszych ankietowanych – w grupie respondentów do 24 roku życia wskazuje go 38,5 proc. ankietowanych przy 19,8 proc. wskazaniach na Radosława Sikorskiego, wśród osób z wykształceniem średnim (32,1 proc. do 21,9 proc.) oraz wśród mieszkańców miast liczących 200 do 499 tys. (38 proc. do 18,5 proc.)