Trump wygra, nawet jak przegra. Zaczął wdrażać plan podważenia wyników wyborów

– Oszukują, oszukują. Już się zaczęło – przekonywał ostatnio na wiecu w Pensylwanii kandydat republikanów. Zdaniem miliardera już teraz w wyborach korespondencyjnych biorą udział imigranci, którzy nie mają amerykańskiego obywatelstwa. Według jego relacji niszczone są też oddane na jego kandydaturę głosy. I, jak twierdzi, rozwinie się to jeszcze bardziej w dniu wyborów.

W tym niecnym procesie zażarcie popiera go Elon Musk. Liczy na to, że w razie wygranej Trump powierzy mu zadanie radykalnego ograniczenia wydatków państwa, na którym biznes zarobi krocie. Paradoksalnie, jeśli obrońcy amerykańskiej demokracji łącznie z Joe Bidenem chcą skutecznie dotrzeć do wyborców, to skazani są na korzystanie z platformy X, która należy do Muska.

Dziś większość w Izbie Reprezentantów mają republikanie i sondaże wskazują, że ją utrzymają po wyborach

To jednak dopiero pierwszy etap planu B Trumpa. Przyznał on na jednym z wieców, że łączy go ze spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem „mała tajemnica”. Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której w razie zwycięstwa demokratów zamiast wyborców to niższa izba Kongresu rozstrzygnie, kto będzie następnym prezydentem kraju. Z takiej możliwości, wpisanej do artykułu 12 konstytucji, korzystano już trzykrotnie: w 1801 r., gdy prezydentem został Thomas Jefferson, w 1825 r., gdy najwyższy urząd przejął John Quincy Adams, oraz w 1837 r., kiedy wiceprezydentem został Richard Mentor Johnson. Ustawa zasadnicza przewiduje, że gdy żaden z kandydatów nie dostanie minimalnej wymaganej liczby głosów elektorskich (teraz jest to 270), o tym, kto zostanie prezydentem, decyduje Izba Reprezentantów, a wiceprezydentem – Senat.

Trump jest zdeterminowany do zdobycia za wszelką cenę Białego Domu, bo bez immunitetu może trafić do więzienia

Wskazanie w takiej procedurze na Trumpa byłoby tym bardziej prawdopodobne, że każdy stan miałby jeden głos. To korzystne dla miliardera, bo popiera go wiele słabo zaludnionych stanów środkowej części USA.