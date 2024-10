Zuzanna Dąbrowska: Jeśli Trump wygra, do gry może wejść Kaczyński

Czytaj więcej Polityka Prawybory w PiS, ale i tak decydowałby Kaczyński? Wiceprezes partii komentuje Czy nawet jeśli w PiS przed wyborami prezydenckimi odbędą się prawybory, to kandydata na prezydenta wskaże Jarosław Kaczyński? - Zawsze lider partii musi mieć decydujący głos - powiedział poseł Michał Wójcik, nowo mianowany wiceprezes PiS. W rozmowie z Polsat News przekonywał, że wierzy w "genialną intuicję" Kaczyńskiego.

Może więc jednak Jarosław Kaczyński? Skoro w USA może startować Donald Trump, który jest od niego starszy o trzy lata, to co by szkodziło prezesowi? Są przecież obaj spod tej samej gwiazdy i układu astrologicznego: Trump urodził się 14 czerwca, a Kaczyński – 18 czerwca. Pod znakiem Bliźniąt. Może więc nie chodzi o skracanie czasu na decyzję KO, lecz o ostateczne rozstrzygnięcie amerykańskich wyborów? Gdyby wygrał dotychczasowy sojusznik PiS, byłoby to w kampanii wielkie wsparcie dla prezesa, który z tej okazji niezwłocznie wybrałby się do Waszyngtonu, i argument za tym, że starsi panowie mogą być skuteczni i przebojowi.

Jarosław Kaczyński prezydentem?

Wtedy też pod ścianą znalazłby się Donald Tusk, którego prezes natychmiast wyzwałby na prezydencki pojedynek. Czy premier mógłby takie wyzwanie zlekceważyć?

Od dłuższego czasu trwa też monodram prezesa pod tytułem „odchodzę z polityki”. Zapowiedzi było już kilka, ale jakoś się nie zrealizowały. Lepszego odejścia niż prezydentura nie można sobie wyobrazić. No, chyba żeby się nie udało.

Autorka jest wicenaczelną PAP