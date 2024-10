Jan Nowina-Witkowski: Nieoczekiwany kłopot PiS przed wyborami prezydenckimi

Najnowsze zdarzenia sugerują nam na pewno jedno: Przemysław Czarnek ma obecnie najsilniejszą po Kaczyńskim pozycję w PiS. Jest tak silny, że chyba wręcz niebezpiecznie silny dla samego prezesa. A to jednak bardzo dużo. Na Czarnka zatem można dzisiaj z pewnością wskazywać jako na tego, kto ma największe szanse zastąpić Kaczyńskiego.

Oczywiście jego start w wyborach prezydenckich znacznie wzmocni jego pozycję w grze o sukcesję na Nowogrodzkiej. Udałoby mu się wówczas to, o czym marzył Morawiecki i czego być może chciał Kaczyński dla Błaszczaka, a więc wytyczenie sobie otwartej drogi do przejęcia sterów nad partią po nieuchronnym odejściu prezesa. Spójrzmy jednak na kwestię w tej sprawie „wtórną”: jakie byłyby jego szanse na Pałac Prezydencki?

Czarnek kolubryna: czy Trump ma szanse nad Wisłą?

Liczni zwolennicy Czarnka przedstawiają jego kandydaturę jako polską odpowiedź na Trumpa. Oto człowiek charyzmatyczny i agresywny, ostro i bezkompromisowo punktujący koalicję Tuska. PiS potrzebny jest kandydat tożsamościowy i polaryzujący, taki jak Trump – głoszą stronnicy Czarnka. Przy tym założeniu jego wyrazistość i radykalizm to atuty, a nie wady. Kandydatura Czarnka to wystawienie przez partię najcięższych dział. To swoista kolubryna PiS. Nie tyle pod względem fizycznym, ile retorycznym. Istotnie posiada on znacznie więcej charyzmy i zdolności niż ten ulubiony aparatczyk partyjny prezesa, Błaszczak. Były szef MON z trudem posługuje się innym językiem niż nużącym językiem komunikatów partyjnych. Czarnek tymczasem mówi ostro i efektownie, a w swej narracji często idzie dalej niż Nowogrodzka. Ma także znacznie większe szanse, aby przekonać do siebie elektorat Konfederacji.

Czytaj więcej Polityka Poseł PiS mówi kto wygrałby prawybory prezydenckie w jego partii Kandydat PiS na prezydenta nie może być czynnikiem, który na elektorat przeciwny działa jak płachta na byka i ich mobilizuje - mówił w rozmowie z TVN24 poseł PiS, Marcin Horała.

Spośród trzech pretendentów do schedy po Kaczyńskim, a więc Morawieckiego, Błaszczaka i Czarnka, kandydatura tego ostatniego wydaje się zatem najbardziej przekonująca. Ale czy to starczy, aby wygrać wybory? Otóż wystawienie Czarnka oznacza z góry wyrzeczenie się głosów centrum. A Polska to nie USA, gdzie zwycięzca w poszczególnym stanie zgarnia całą pulę głosów elektorskich. W Polsce zwycięża się wybory głosami centrum. Trzecia Droga zdobyła ich znaczną część 15 października i właśnie tak obecnemu obozowi rządzącemu udało się przejąć władzę. Radykalny Czarnek głosów centrum nie zdobędzie. Gorzej: jego polaryzująca kandydatura zadziałałaby na wyborców drugiej strony niczym płachta na byka. Wywołałaby kolejne wyborcze pospolite ruszenie, a więc skutkowałaby znów gigantyczną frekwencją. W to graj Tuskowi i jego sojusznikom. Postawienie na Czarnka zatem to olbrzymie ryzyko dla Nowogrodzkiej. Chyba zbyt duże. Startując, Czarnek osobiście wiele zyska. Obóz rządzący także. PiS natomiast najpewniej by stracił.

Młode wilki na podbój centrum

Czy PiS jest jednak w ogóle zdolny, aby ruszyć po kluczowe w wyborach głosy centrum? Dzisiaj ciężko stwierdzić, ale chyba stąd usilne poszukiwania Andrzeja Dudy 2.0. Takiego kandydata wyłaniano według klucza: młody, z drugiego szeregu, mniej znany i mniej uwikłany w pisowską ośmiolatkę. Wykluły się z tego trzy młode wilki PiS, które wciąż pozostają w grze o nominację Nowogrodzkiej: Karol Nawrocki, Marcin Przydacz i Tobiasz Bocheński.