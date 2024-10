Kto wygrał wybory parlamentarne w Gruzji? Są wyniki exit poll

Ważne wybory w Gruzji – wybór między Zachodem a zbliżeniem do Rosji

Wybory parlamentarne w Gruzji odbywały się od 8:00 rano czasu miejscowego (w Polsce to godzina 6:00). W Gruzji i za granicą otwartych było ok. 3 tys. lokali wyborczych. Do głosowania uprawnionych było ok. 3,5 mln osób, w tym do udziału w wyborach za granicą zarejestrowanych było ok. 96 tys. osób.

Według danych przekazanych przez Centralną Komisję Wyborczą frekwencja o godz. 17:00 (15:00 w Polsce) wyniosła prawie 51 proc. To najwyższa frekwencja od 2012 roku, gdy Gruzińskie Marzenie przejęło władzę w kraju.

Wybory powszechnie postrzegane były przez wielu Gruzinów jako referendum na temat przyszłości ich kraju i wybór między Zachodem a zbliżeniem z Rosją.

Wybory w Gruzji nie przebiegały spokojnie

Wybory nie odbywały się spokojnie. W całym kraju doszło do wielu incydentów, o których pisały media. Przed niektórymi z lokali wyborczych doszło do bijatyk. W Tbilisi – jak wynika z informacji mediów - członkowie partii Gruzińskie Marzenie mieli zaatakować siedzibę partii Zjednoczony Ruch Narodowy.

O spokój i o szybkie reakcje policji apelowała prezydent kraju Salome Zurabiszwili.