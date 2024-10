Co z prawyborami w PiS? Są rozważane, ale nie ma decyzji

Nie ma w tej chwili też decyzji ani co do samych prawyborów, ani też tego, kogo miałyby obejmować – jaka miałaby być pula kandydatów do wyboru w trakcie lokalnych zjazdów.

Z naszych rozmów wynika, że realnie obecnie poza Nawrockim pojawia się najczęściej nazwisko Przemysława Czarnka, byłego szefa MEiN. To kandydatura, która ma być forsowana przez grupę wpływowych polityków PiS oraz grupy działaczy. I dawać szansę (co też ma być atutem Nawrockiego) np. na zdobycie elektoratu Konfederacji oraz mobilizację bazy PiS. Dyskusja i frakcyjne przepychanki w partii na tle kandydata są złożone i nakładają się w praktyce też na rozważania o długoterminowej strategii i układzie sił w kolejnych latach w partii Kaczyńskiego.

PiS bez decyzji też o terminie

Zgodnie z naszymi informacjami w PiS nie ma też decyzji co do terminu ogłaszania kandydata. Początkowo blisko było rozwiązania, że będzie to 11 listopada lub w okolicach tej daty. Jeśli zapadanie decyzja o prawyborach, to może to skomplikować te rozważania (ostatnie zjazdy lokalne mają odbyć się 10 listopada). Być może PiS postawi kolejny termin – sobotę 16 listopada.

W partii są też zwolennicy tezy, że trzeba poczekać na ogłoszenie kandydata przez Koalicję Obywatelską, co ma nastąpić 7 grudnia (zapowiedział to w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk).

Na pewno główne siły polityczne (w tym Lewica czy Trzecia Droga) ogłoszą swoich kandydatów już po wyborach prezydenckich w USA. Ostatni etap rywalizacji Kamala Harris–Donald Trump jest bardzo uważnie śledzony w partyjnych siedzibach.