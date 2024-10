Trump złapał wiatr w żagle. Bukmacherzy rzadko się mylą

O ile można mieć wątpliwości co do bilansu polityki migracyjnej administracji Joe Bidena, udało jej się (wraz z Rezerwą Federalną) skutecznie zbić ceny: rosną one teraz o 2,4 proc. w skali roku, najmniej od lutego 2021 r. W Polsce wskaźnik ten wynosi 4 proc. Jednak dla wyniku wyborów kluczowe jest to, co postrzegają wyborcy, a nie jaka jest rzeczywistość.

Czytaj więcej Polityka Wybory w USA: Amerykanie pochodzenia arabskiego nie poprą Kamali Harris Komitet Akcji Politycznej Amerykańskich Arabów (AAPAC) oświadczył, że nie poprze w wyborach prezydenckich ani kandydatki Partii Demokratycznej Kamali Harris, ani kandydata Partii Republikańskiej Donalda Trumpa.

– Harris może wygrać te wybory, tylko jeśli zdoła przekonać wyborców, że reprezentuje nowe otwarcie w stosunku do czasów Bidena – powiedział „Rz” Kurt Volker, specjalny wysłannik Trumpa do Ukrainy.

Aby odwrócić złą dla niej tendencję, Kamala Harris także zaostrzyła swój przekaz wyborczy. Domaga się od Donalda Trumpa przedstawienia badań o stanie zdrowia. Chce, aby przeprowadził z nią kolejną debatę telewizyjną. Daje wywiad wrogiej jej stacji Fox, byle dotrzeć do nowych wyborców, w szczególności Latynosów o konserwatywnych poglądach. Może się jednak okazać, że dla wielu Amerykanów o centrowych poglądach postawienie na kobietę, i to kolorową z liberalnymi poglądami, jest zbyt ryzykownym skokiem w nieznane.