Beniamin Netanjahu nie utopi Kamali Harris. Miał złożyć Joe Bidenowi pewną obietnicę

Mimo wszystko Netanjahu miał powiedzieć Bidenowi, że Izrael uderzy na Iran przed 5 listopada. Zdaniem premiera nadmierną zwłokę Teheran interpretowałby jako wyraz „słabości” Izraelczyków. Uderzenie miałoby być jednak ograniczone do irańskich instalacji wojskowych.

W opublikowanej właśnie książce „War” wybitny amerykański dziennikarz Bob Woodward ujawnił fatalne stosunki między Netanjahu i Bidenem. Do tego stopnia, że amerykański prezydent nie wahał się nazywać swojego partnera „sk...synem”. Chodziło o trwającą przeszło od roku brutalną pacyfikację Strefy Gazy. Biały Dom dążył do zawieszenia broni, co znacząco zwiększyłoby szanse Harris na wygraną. Opór szefa izraelskiego rządu był więc interpretowany jako grę na zwycięstwo Trumpa, który w trakcie swojej pierwszej kadencji prowadził bardzo przychylną Izraelowi politykę.

Jednak „Washington Post” tłumaczy, że w sprawie uderzenia na Hezbollah w Libanie Ameryka popiera Izrael. Biały Dom miałby też przekonywać Netanjahu, że będzie mógł się rozliczyć z Iranem „później”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA wysyłają żołnierzy i baterię wyrzutni antyrakietowych do Izraela Stany Zjednoczone poinformowały, że wyślą do Izraela baterię rakietowego systemu antybalistycznego THAAD oraz żołnierzy niezbędnych do jej obsługi do Izraela.

Skrajna prawica Izraela uważa, że teraz trzeba zniszczyć irańskie instalacje atomowe. Inaczej będzie za późno

Nie wszyscy w Izraelu się z tym zgadzają. Inaczej sytuację ocenia w szczególności wywodzący się ze skrajnej prawicy minister ds. bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gewir czy były premier Naftali Bennett. Ich zdaniem Iran jest blisko opracowania własnej bomby atomowej. Dlatego Izrael powinien teraz zniszczyć instalacje nuklearne kraju. Wskazują oni także na ryzyko powrotu do negocjacji o wstrzymaniu programu atomowego, jeśli z walki o Biały Dom zwycięsko wyjdzie Harris. Nowy prezydent Iranu Masud Pezeszkijan sygnalizował gotowość wznowienia rokowań w tej sprawie. Część Izraelczyków uważa, że za parawanem porozumienia pokojowego Teheran dokończy budowę arsenału jądrowego, który użyje do starcia z powierzchni Ziemi państwa żydowskiego.

Iran przeprowadził atak rakietowy na Izrael 1 października. Była to zemsta za bombardowanie przez Tel Awiw pozycji sojusznika Iranu Hezbollahu w Libanie, a w szczególności zabicie przywódcy terrorystycznego ugrupowania Hasana Nasr Allaha. Izrael uniknął jednak poważnych zniszczeń i strat w ludziach po części dzięki udziałowi Stanów Zjednoczonych w obronie kraju. W operację zaangażowana była amerykańska marynarka wojenna stacjonująca we wschodniej części Morza Śródziemnego.