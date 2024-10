Szymon Hołownia: Koalicja przetrwa, innej nie będzie. Oceniam nas na „czwórkę z minusem"

Po wyborach z 15 października większość w Sejmie zdobyła koalicja KO, Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) oraz Nowej Lewicy, która dysponuje 248 mandatami. Po nieudanej próbie stworzenia rządu przez PiS prezydent Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska 13 grudnia. W rozmowie z Polsat News marszałek Sejmu Szymon Hołownia poproszony został o podsumowanie roku, jaki minął od wyborów parlamentarnych, wygranych przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jak ocenił „nie będzie innej koalicji w Polsce".

Szymon Hołownia rok po wyborach: To nie była kaszka z mleczkiem

- Koalicja przetrwa, zrobi bardzo dużo dobrej roboty - stwierdził Szymon Hołownia. Jak zaznaczył, współpraca między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą „to nie była kaszka z mleczkiem". - To nie musiało się tak skończyć. Dziś traktujemy to jak oczywistość, ale nie byliśmy pewni. To jest historyczny moment i historyczna zmiana, ale rozczarowanie też jest. Sporo rzeczy nie wyszło – przyznał Hołownia.

Szymon Hołownia: Koalicja zrobiła pierwsze okrążenie z czterech

Hołownia stwierdził, że wystawiłby koalicji „czwórkę z minusem". - Bo widzę, ile roboty jest jeszcze do zrobienia – wyjaśnił. - Umówiliśmy się na cztery lata. Zrobiliśmy pierwsze okrążenie z czterech – dodał lider Polski 2050. - Mam nadzieję, że zrobi bardzo dużo dobrej roboty. Nie będzie innej koalicji w Polsce do 2027 roku – zapewnił. - Rząd jest i nie jest uzależniony od silnej pozycji premiera – zaznaczył Szymon Hołownia.