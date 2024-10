Tusk na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie: Przestrzegam, to dopiero początek

- Będziemy mówić oczywiście o tym, co wydarzyło się przed rokiem, co w ciągu tego roku się wydarzyło. To nie będzie jakieś podsumowanie czy nudne wyliczanie setek zmian, które wprowadził rząd. Bardziej próba spojrzenia w przeszłość, nawiązania do tej atmosfery z wyborów 15 października i odpowiedzi na to, w którym miejscu się znajdujemy, w którym kierunku zmierzamy – zapowiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

To, co mówiliśmy i do czego przekonywaliśmy Polki i Polaków w kampanii wyborczej przed 15 października 2023 r., to wszystko pozostaje w mocy - zastrzegał Donald Tusk podczas konwencji KO.

Tusk na początku wystąpienia powiedział, że chciał zacząć spotkanie od przypomnienia "tych fenomenalnych dni sprzed roku", czyli wyborów parlamentarnych 15 października 2023 roku. Podkreślił, że zgromadzeni mają "serduszka", które "nie tylko przypominają, o co chodziło tego wspaniałego 15 października, ale przypominają też o tym, że "to jest wielkie zobowiązanie, to co mówiliśmy , co mówiliśmy wtedy, do czego przekonywaliśmy Polki i Polaków przez długie miesiące, tygodnie kampanii wyborczej przed 15 października, to wszystko pozostaje w mocy" - powiedział Tusk.