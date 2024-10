Kukiz przekonywał, że nie wie kogo PiS wystawi w wyborach prezydenckich. Jego zdaniem PiS powinien był porozumieć się w sprawie wyborach prezydenckich z innymi partiami prawicowymi, przynajmniej co do poparcia w II turze. Błędem PiS – według Kukiza – jest to, że takiego porozumienia np. z Konfederacją nie szuka.