Szymon Hołownia o immunitecie posła Konfederacji: No nieźle pan poseł nawywijał

W sprawie posła Wilka "w postępowaniu zgromadzono materiał dowodowy w postaci m.in. zeznań osób postronnych będących świadkami zdarzenia, zeznań funkcjonariuszy Policji podejmujących interwencję w celu ochrony życia i zdrowia posła Ryszarda Wilka, oględzin telefonu funkcjonariusza Policji, danych telekomunikacyjnych sieci Orange Polska oraz dowodu z oględzin zapisu tzw. kamer nasobnych rejestrujących przebieg zdarzenia, w które wyposażeni byli funkcjonariusze Policji podejmujący czynności" - czytamy we wniosku ws. immunitetu posła Konfederacji.



Stres i emocje zawsze znajdą jakieś ujście, ale nigdy nie powinny w taki sposób. Spotkałem się już z policjantami i wyjaśniliśmy sobie sprawy, przyjęli moje przeprosiny Ryszard Wilk, wpis na Facebooku z 22 maja

Co zrobił poseł Konfederacji Ryszard Wilk w maju tego roku?

W maju „Gazeta Wyborcza” opisała, że 17 maja policja otrzymała zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie siedzącym na jezdni w Kamionce Małej (woj. małopolskie). Jak się okazało, był to poseł Konfederacji, Ryszard Wilk. Policjanci po przybyciu na miejsce musieli podnieść posła z ziemi i zaprowadzić do radiowozu. Wtedy poseł pokazał im legitymację poselską, a policjanci wezwali jego brata, by odwiózł polityka do domu.



Wcześniej poseł miał jednak wyzywać policjantów i grozić im. Miał też rzucić się na jednego z interweniujących policjantów i zerwać z jego munduru pagon oraz kamerę - relacjonowała w maju „Gazeta Wyborcza”.



Po nagłośnieniu incydentu Wilk na swoim profilu na Facebooku zapewniał, że „nie zamierza korzystać z żadnych przywilejów poselskich”. "Potwierdzam, że taka sytuacja miała miejsce. Stres i emocje zawsze znajdą jakieś ujście, ale nigdy nie powinny w taki sposób. Spotkałem się już z policjantami i wyjaśniliśmy sobie sprawy, przyjęli moje przeprosiny, natomiast sprawa zrobiła się medialna. Przepraszam Was wszystkich za powstałą sytuację. Szczegółów zdarzenia nie będę komentować. Mam nadzieję, że sytuacja nie będzie tego wymagać, ale nie zamierzam korzystać z żadnych przywilejów poselskich w tej sprawie" - napisał w oświadczeniu.



Ryszard Wilk to polityk współtworzącej Konfederację Nowej Nadziei. Do Sejmu dostał się z okręgu nowosądeckiego uzyskując 19 374 głosów (był liderem listy). W wyborach samorządowych bezskutecznie starał się o urząd burmistrza Nowego Sącza. W wyborach do PE zdobył 7 748 głosów startując z szóstego miejsca na liście Konfederacji w okręgu numer 12 i nie zdobył mandatu.