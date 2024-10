Dr Mirosław Oczkoś: Kaczyński nie ma czasu na budowanie "Dudy 2.0"

- Wszystko determinuje termin wyścigu wyborczego do prezydentury – zauważył dr Mirosław Oczkoś. W odpowiedzi na pytanie o to, czy Donald Tusk mógłby być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, gość programu odrzekł, że „w polityce nigdy się nie mówi 'nigdy' i nigdy się nie mówi 'zawsze'”. - Wydaje się to w tej chwili nieprawdopodobne, choćby po samych deklaracjach. Donald Tusk musiałby pogryźć własny język, ale już nie takie rzeczy się w polityce zdarzały. W polityce jest tak, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Albo jest to reaktywne, albo kreatywne. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje przejść do jakiejś kreacji, bo to co robi reaktywnie, nie poszerza elektoratu. Widać na co postawiło Prawo i Sprawiedliwość, na „chaos plus” jak tylko się da. Natomiast Donald Tusk jeśli znajdzie się w takiej sytuacji, że chaos będzie się powiększał, może powiedzieć: nie mam wyjścia, muszę wystartować - stwierdził dr Mirosław Oczkoś. Zwrócił uwagę, że „nie ma takiego kandydata na premiera (ewentualnego następcę Donalda Tuska – przyp. red.), który mógłby to wszystko utrzymać w ryzach”.

Dr Oczkoś: Kaczyński nie ma czasu na budowanie „Dudy 2.0”

Pytany o możliwego kandydata na prezydenta po stronie Prawa i Sprawiedliwości i spekulacje, że mógłby nim zostać prezes IPN Karol Nawrocki, dr Oczkoś powiedział, że „pozwoli sobie posłużyć się (...) czuciem i wiarą”. - Nie wierzę w kandydaturę Nawrockiego. Kaczyński nie ma czasu na budowanie „Dudy 2.0” (...), ponieważ są zupełnie inne okoliczności. Myślę, że Nawrocki czy Tobiasz Bocheński, czy pan (Marcin) Przydacz (b. wiceszef MSZ, szef BBN – przyp. red.) to są zgrane karty. Kaczyński będzie się musiał oprzeć na kimś, komu bardzo ufa – powiedział, przywołując wcześnej nazwisko Mariusza Błaszczaka.

- Pamiętajmy, że nie odpuścił jeszcze były premier (Mateusz) Mazowiecki – zauważył dr Oczkoś. - Zbliżający się kongres (w Przysusze – przyp. red.) będzie swoistym polem walki między paroma frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości. Wydaje się, że Kaczyński nie rozgrywa, tylko jest rozgrywany, chociaż zrobią wszystko, żeby miał poczucie, że to on wyznaczy kandydata – analizował.

- Przegrana którejś z opcji zakończy polityczną karierę albo Donalda Tuska albo Jarosława Kaczyńskiego. Te wybory prezydenckie będą takim gwoździem do politycznej trumny – uważa dr Mirosław Oczkoś.



