Polska wyda na zbrojenia prawie pięć proc. PKB

– Powinniśmy skupić się na dwóch zadaniach. Po pierwsze, na tym, jak pomóc Ukrainie wygrać wojnę, a po drugie, jak wzmocnić nasze własne zdolności, aby móc zapewnić naszym państwom bezpieczeństwo i stabilny rozwój. Odnośnie do tego pierwszego punktu – z perspektywy Polski kluczowy jest dzisiaj dalszy przebieg wojny rosyjsko-ukraińskiej – mówił. Jego zdaniem w Ukrainie i Rosji toczy się dziś wojna na wyczerpanie o skali niewidzianej od czasów wielkich konfliktów XX wieku, przede wszystkim II wojny światowej.

Andrzej Duda: wojna w Ukrainie to dla nas tylko koszty materialne

– Dla wspierającej Ukrainę koalicji państw demokratycznych wyzwaniem jest z kolei utrzymanie stabilności i poparcia ich społeczeństw, które zmagać się muszą z rosnącymi kosztami trwającej na Wschodzie wojny – dodał. Jego zdaniem trzeba pamiętać, że koszty wspierania Ukrainy nie mają jeszcze dla nas wymiaru ludzkiego – „to tylko koszty materialne”. – Podkreślam słowo „jeszcze”, gdyż ambicje putinowskiej Rosji wykraczają daleko poza samą Ukrainę i w przypadku jej podbicia zagrożone stałyby się wszystkie państwa flanki wschodniej NATO – uważa prezydent.

Jak pomóc Ukrainie

– Aby wygrać wojnę, Ukraina potrzebuje stałego wsparcia wszystkich, zwłaszcza najsilniejszych, najpotężniejszych partnerów. My możemy w tym wymiarze zrobić więcej – przekazując więcej uzbrojenia i amunicji oraz pozwalając na ich pełne wykorzystanie, bez żadnych ograniczeń. Powinniśmy też równolegle przybliżać Ukrainę do integracji euroatlantyckiej. Dlatego tak ważne jest, aby nasze społeczeństwa rozumiały, że dzisiejsze koszty wspierania Ukrainy są niczym w porównaniu z tym, co przyszłoby nam zapłacić, jeżeli pozwolilibyśmy Ukrainie upaść – dodał.

Jego zdaniem, jeśli chcemy, aby sojusznicze odstraszanie było wiarygodne, potrzebujemy: większej obecności sił NATO na flance wschodniej, szczególnie systemów obrony powietrznej; dodatkowych sił w wysokiej gotowości, przyporządkowanych do sojuszniczych planów obronnych; rozbudowy na flance wschodniej infrastruktury wojskowej i paliwowej, zdolnej do zapewnienia wsparcia logistycznego dla operacji obrony kolektywnej. W wymiarze politycznym – uważa prezydent Duda – kluczowe jest kontynuowanie polityki rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę, Mołdawię i Gruzję i państwa Bałkanów Zachodnich, ale także sojuszników militarnych: Turcję, Czarnogórę, Macedonię Północną i Albanię.