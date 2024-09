- Oprócz oczywistych pytań o standardy szkolenia i jakość sprzętu, incydent rodzi pytania o (...) nadzór nad chińskim przemysłem obronnym, który od dawna jest nękany przez korupcję - stwierdził informator. - Nie zaskakuje, że marynarka Chińskiej Republiki Ludowej próbuje to ukryć - dodał w kontekście zatonięcia okrętu.



Zatonięcie chińskiego okrętu podwodnego. Tajwan wie o sprawie

Minister obrony Tajwanu, Wellington Koo, wypowiadając się w piątek w Tajpej stwierdził, że Tajwan ma wiedzę na temat sytuacji dzięki licznym źródłom wywiadowczym. Nie podał jednak żadnych szczegółów.



W czerwcu w sieci pojawiły się zdjęcia chińskiego okrętu podwodnego, który wynurzył się na wodach Cieśniny Tajwańskiej, w pobliżu tajwańskich łodzi rybackich – przypomina Reuters.



O rzekomym zatonięciu chińskiego okrętu podwodnego jako pierwszy poinformował „Wall Street Journal”.



Według stanu na 2022 roku Chiny miały sześć okrętów podwodnych z napędem atomowym zdolnych do wystrzeliwania pocisków balistycznych, sześć innych okrętów podwodnych z napędem atomowym i 48 okrętów podwodnych z napędem konwencjonalnym – tak wynikało z raportu Pentagonu na temat chińskiej armii. Do 2025 roku Chiny mają mieć 65 okrętów podwodnych, a do 2035 – 80 – szacuje Departament Obrony USA.