Unia Europejska zwija Zielony Ład. Chodzi o samochody spalinowe i kakao

Adolfo Urso nazywa to nadchodzącą katastrofą. Zdaniem wywodzącego się ze skrajnie prawicowego ugrupowania Bracia Włosi (FdI) ministra przemysłu taki będzie efekt, jeśli Unia utrzyma zakaz sprzedaży po 2035 roku samochodów o napędzie spalinowym.

Na tę katastrofę mają się składać wysokie ceny elektryków, załamanie ich sprzedaży oraz mordercza konkurencja dotowanego przez państwo chińskiego importu. Dlatego, uważa Urso, jeśli Bruksela nie wycofa się z dotychczasowych zapowiedzi, na ulice europejskich miast wyjdą setki tysięcy robotników – tak jak na początku roku ulice zablokowali rolnicy.

Włochy nie są w tej walce same. Popiera je nawet wywodzący się z Zielonych minister gospodarki Niemiec Robert Habeck. Co prawda nie mówi on o likwidacji zakazu zaplanowanego na 2035 r., ale chce przekreślania norm, które mają do tego doprowadzić. Chodzi np. o obowiązek ograniczenia w przyszłym roku emisji dwutlenku węgla o 15 proc. W Berlinie narastają obawy, że nie podoła temu w szczególności Volkswagen. W całym kraju w sektorze motoryzacyjnym pracuje tu 780 tys. osób, podczas gdy we Włoszech mowa jest o 200 tys. Rewizja obecnie obowiązujących regulacji miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Przyjęty w 2020 roku program ramowy Zielonego Ładu zakłada, że do 2050 roku Unia osiągnie neutralność, gdy idzie o emisję gazów cieplarnianych. Wcześniej, w 2030 roku, emisja tych gazów miałaby spaść o 55 proc. w stosunku do 1990 r. To był flagowy program pierwszej kadencji Ursuli von der Leyen, w ramach którego wprowadzono np. system ceł na import produktów, które powstały ze szkodą dla jakości powietrza.