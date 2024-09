- Dzisiaj, roboczo, zakładam, że miał na myśli walkę o przywracanie w Polsce praworządności. Miał na myśli to, że my musimy naprawdę dzisiaj, od rana do wieczora, pracować, żeby to wszystko jechało w dobrym kierunku. Nie miał na myśli żadnego konfliktu wewnętrznego, nie miał na myśli żadnej wojny domowej, jakiejś walki – dodał.



- My dzisiaj potrzebujemy współpracy, potrzebujemy – ja wiem, że to jest straszne słowo, ale czasami lekarstwa nie są przyjemne w wyglądzie – jedności. Nie jednolitości. Tego żebyśmy się dogadywali co do spraw, kiedy ktoś inny chce nam zaszkodzić - mówił też Hołownia.



Ja mam do czynienia z Sądem Najwyższym i wiem, że tamten nowotwór, który został wprowadzony do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa konstytucyjnego, też dotarł Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Rozumiem, że to jest deklaracja mocnej, twardej walki politycznej. Ja w tym będę premiera bardzo mocno wspierał - zapowiedział. - I pan premier, i ja należymy do kategorii osób, które określa się mianem walczaków. Więc będziemy walczyć - podsumował.



Jednocześnie Hołownia zapewnił, że „co do ustroju, który w Polsce panuje proszę być spokojnym, nic się nie zmieniło w ciągu 24 godzin, ani nawet w dłuższej perspektywie”. - Nadal mamy demokrację parlamentarną. Walczącą o ważne dla ludzi rzeczy , ale jednak nadal parlamentarną - dodał.

Szymon Hołownia o wycofaniu kontrasygnaty: Kontrowersyjna decyzja

Hołownię spytano też o decyzję Donalda Tuska o wycofanie kontrasygnaty pod decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wyznaczeniu tzw. neosędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wcześniej decyzja ta została zaskarżona przez dwóch sędziów Izby Cywilnej SN do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.