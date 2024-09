Dlaczego Tusk nie chce referendum w sprawie aborcji?

Jest jednak pewien problem: organizacje kobiece i broniące praw człowieka, m.in. Amnesty International, referendum nie chcą. I twierdzą, że o osobistych decyzjach i prawach rozstrzygać powinni ci, którzy je podejmują. Donald Tusk o tym wie: „ja nie będę proponował referendum wbrew tym wszystkim, którzy dzisiaj są ofiarami tego przepisu, skoro one nie chcą, to przecież na siłę nie będziemy robić tego referendum” – mówił w tym roku podczas Campusu Polska Przyszłości. Ale gdyby „one” zmieniły zdanie i wobec klęski w Sejmie wszelkich inicjatyw ustawodawczych poparły referendum? Może nie wszystkie, może wystarczą ze dwie? Albo może to aktywne posłanki Koalicji Obywatelskiej uroczyście poproszą szefa o zmianę zdania i ruszą do kampanii referendalnej? Wszystko to jest możliwe, nie takich wolt w polityce dokonuje się codziennie.

W ten sposób dostęp do aborcji do 12. tygodnia, zamiast zgodnie z poglądami większości społeczeństwa zostać uchwalony w przemyślanej, dopracowanej ustawie zaproponowanej zgodnie przez całą koalicję 15 października, stałby się kolejny raz obiektem politycznych igrzysk. A wraz z nim zdrowie kobiet, ich decyzje i życie. A czasem śmierć.