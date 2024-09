Michel Barnier. Z alpejskich stoków na szczyty władzy

W Polsce jeździ najwięcej samochodów przypadających na tysiąc mieszkańców w porównaniu do pozostałych krajów UE, za to prawie najmniej nowych, w których na dodatek należymy do liderów w emisji CO2. W produkcji samochodów zdecydowanie wyprzedzają nas inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nie wspominając o państwach zachodnich.