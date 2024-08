Komisja ds. rosyjskich i białoruskich wpływów: Donald Tusk otrzymał wstępny raport?

Komisja to odpowiedź na podobne ciało, stworzone rok temu przez PiS – kierowana przez związanego z PiS historyka prof. Sławomira Cenckiewicza komisja miała przed wyborami parlamentarnymi wykazać, że za swych poprzednich rządów (2007-2014 r.) Donald Tusk oraz jego ministrowie działali na rzecz Kremla. Po wyborach parlamentarnych – a także stworzeniu nowej koalicji – Sejm odwołał Cenckiewicza i jego ludzi ze składu komisji. Na przełomie maja i czerwca komisja powstała od nowa – 21 maja Donald Tusk ogłosił, że na czele komisji badającej wpływy rosyjskie stanie gen. Jarosław Stróżyk, szef SKW.

- Komisja będzie działała dyskrecjonalnie, nie będzie mediów w czasie prac tej komisji, latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy. Ja mam nadzieję, że do końca roku większość spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach, znajdzie swój opis, niekoniecznie wyjaśnienie. To nie będzie komisja śledcza. Efektem pracy tej komisji będą najprawdopodobniej wnioski do prokuratury — zapowiadał wówczas Tusk. - Bardzo nam zależy na tym, aby była to komisja wolna od pokus czy intencji stricte politycznych, partyjnych i żeby przyniosła wiedzę o tym jak wyglądają i wyglądały realne zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi – zaznaczał.

Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński o komisji ds. wpływów rosyjskich. „To sąd kapturowy” To jest komisja kapturowa, bo ciało powołane w tym trybie nie ma żadnych uprawnień – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022.

Dlaczego rząd zdecydował się powołać komisję ds. badania wpływów Rosji?

Donald Tusk 10 maja poinformował, że przygotowany jest projekt ustawy w sprawie powołania konstytucyjnej komisji do badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Rząd miał zająć się projektem 21 maja.

Jednak — po tym jak Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 — wyraził sceptycyzm co do tego czy konieczne jest powołanie takiej komisji w Sejmie, premier poinformował, że "nie będzie komisji sejmowej". - Ja powołam komisję rządową, dostanie termin dwumiesięczny i w ciągu dwóch miesięcy przygotuje raport, z którego będzie wynikało kto, gdzie, dlaczego, za ile ulegał takim wpływom, kto wykonywał zlecenia ze strony Rosji czy Białorusi i przede wszystkim kto podejmował decyzje o ukręcaniu tych spraw. Bo to są sprawy, od których zależy nasze życie, nasze bezpieczeństwo — tłumaczył 14 maja premier.

Dwa dni później „Rzeczpospolita” ujawniła, że eksperci powołani przez rząd do zbadania rosyjskich wpływów mają pracować na wynikach audytu ze służb specjalnych. Audyt o którym mowa został przygotowany przez ostatnie miesiące przez ABW i SKW.