Rząd Donalda Tuska tworzy koalicja stworzona przez Koalicję Obywatelską, Polskę 2050 i PSL (te ugrupowania szły do wyborów w ramach Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga) i Nową Lewicę.



Partie tworzące rząd Donalda Tuska reprezentują różne profile ideowe

Rząd uformował się po wyborach z 15 października 2023 roku. 10 listopada partie tworzące koalicję ogłosiły umowę koalicyjną, a 12 grudnia rząd uzyskał wotum zaufania w Sejmie. 13 grudnia nowy rząd został zaprzysiężony przez prezydenta.



Ugrupowania tworzące koalicję prezentują bardzo różny profil ideowy — Koalicja Obywatelska jest partią centrową (choć bliżej jej do centrolewicy niż do centroprawicy), Nowa Lewica jest ugrupowaniem lewicowym, a Polska 2050 i PSL to ugrupowania centroprawicowe, przy czym PSL wydaje się być bardziej na prawo niż partia Szymona Hołowni.



Różnice światopoglądowe dają o sobie znać, gdy koalicja podejmuje kwestie światopoglądowe. W ostatnim czasie było to widać przy projekcje wprowadzającym depenalizację aborcji. Choć był to projekt poselski, złożony w Sejmie przez Nową Lewicę, to jednak miał poparcie premiera rządu, Donalda Tuska. Mimo to Sejm odrzucił go, ponieważ przeciw — wraz z prawicową opozycją (PiS i Konfederacją) zagłosował niemal cały klub PSL.