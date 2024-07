PiS miało się jesienią skupić na strukturach lokalnych, wiosną zaś na na kampanii prezydenckiej, ale jeden z naszych, dobrze poinformowanych, rozmówców kreśli sensacyjny scenariusz, jeśli chodzi o rozwój sytuacji. – Jeśli PKW zabierze nam pieniądze, to po decyzjach w Małopolsce ferment tylko się wzmocni. Kto wie, czy nie doprowadzi to do przełamania i realizacji tego, o czym mówi się od lat – powstania nowego projektu na bazie, a bardziej na gruzach PiS – stwierdza.

Inny jednak, który również zna sytuację wewnątrz partii, nazywa takie myślenie wręcz szalonym. – To aberracja, zwłaszcza jeśli decyzja PKW będzie po naszej myśli – dodaje.

Koalicja rządząca wywiera presję na PKW

Nie ma wątpliwości, że presja w tej sprawie ze strony koalicji rządzącej wobec PKW rośnie. Padły już zapowiedzi zmian w prawie. – Jeśli nie będzie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie PiS, będzie to oznaczało, że mamy jakieś absurdalne przepisy prawa – powiedział we wtorek na antenie TVP Info Mirosław Suchoń, szef klubu Polska 2050 w Sejmie.

Jak dodał, jeśli PiS nie wyciągnie wniosków w sprawie finansowania kampanii wyborczych poza systemem, to konieczne będą zmiany w prawie. Ale jego zdania nie podzielają nawet rozmówcy „Rzeczpospolitej” wewnątrz rządu. – Obecnie sprawa przeciwko PiS w PKW jest oparta na wątłych podstawach. Za chwilę to nam sama PKW odbierze finansowanie, jak tylko zmieni się władza. To wszystko gwarantuje wzajemne zniszczenie – tłumaczy nasz informator z zaplecza obecnego rządu.