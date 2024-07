A czy Nowak jest jego zdaniem dobrą kandydatką na szefową struktur PiS w Krakowie?



- Ja nie znam małopolskich struktur PiS. Nie wtrącam się w zarządzanie partią w regionie, którego nie znam. Ja jestem szefem zarządu wojewódzkiego pomorskiego i wiem jak wygląda działalność partii w terenie — odparł.



- Funkcje partyjne tego typu to są głównie kwestie sprawności organizacyjnej — mówił też.



Piotr Müller mówi o tym, jaki powinien być kandydat PiS na prezydenta

Müllera spytano następnie kto, jego zdaniem, powinien być kandydatem PiS w wyborach prezydenckich.



- Nie będę mówił tego wprost, bo od tego są dyskusje wewnątrz gremiów partyjnych. Takie decyzje podejmuje się wewnątrz partii, a potem wspiera się kandydata, którego zatwierdzi Rada Polityczna — odparł.



- Nie ma kandydatów idealnych. To musi być na pewno osoba, która — moim zdaniem — otwiera PiS do centrum. Osoba, która zadba o to, by nasz elektorat zagłosował na nas, ale musi być otwierająca do centrum dlatego, by również nie denerwować - tak bym to nazwał - elektoratu PO, itd. Czasami niektóre nasze działania powodują, że nasi wyborcy idą (do wyborów), ale jeszcze bardziej wkurza to wyborców Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, wtedy oni się mobilizują, idą na wybory, co modyfikuje wynik - wyjaśnił.