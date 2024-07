Sondaż „Rz”: Koniec wojny w Ukrainie? Polacy sceptyczni wobec zapowiedzi Trumpa

Zapowiedziom Donalda Trumpa najczęściej ufają osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym

Przeciwnego zdania jest 50,6 proc. respondentów w wieku 35-49 lat i 48,9 proc. najstarszych ankietowanych. W grupie 25-34 lata odpowiedzi „nie” udzieliło 45,8 proc. osób, a do 24 lat – 38,6 proc. Zdania na ten temat nie ma 28,9 proc. osób mających powyżej 50 lat i 15,3 proc. osób w wieku 25-34 lata.

Zapowiedziom Donalda Trumpa najczęściej ufają osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (39,8 proc.) i zasadniczym zawodowym (33, 4 proc.). Wśród respondentów z wykształceniem średnim odpowiedź „tak” zaznaczyło 29,4 proc. osób, a z wykształceniem wyższym – 27,4 proc.

Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 54,9 proc. badanych z wykształceniem wyższym, 45,7 proc. – ze średnim, 32,5 proc. – z zasadniczym zawodowym – 34 proc., a z podstawowym i gimnazjalnym – 32, 8 proc.

Donaldowi Trumpowi wierzą przede wszystkim dobrze zarabiający

Byłemu prezydentowi USA najchętniej wierzą osoby o dochodzie powyżej 7000 zł (37,7 proc.) W grupie zarabiającej od 5001 do 7000 zł odsetek ten spada do 31 proc., w grupie od 3001 do 5000 zł – do 30,8 proc. , a w grupie zarabiającej do 3 tys. zł – do 24,9. W tej ostatniej grupie znalazł się największy odsetek osób nie mających zdania na ten temat (29,9 proc.). Najmniejszy zanotowano w grupie od 5001 do 7000 zł – 19,3 proc.