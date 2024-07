- Dzień dobry Wisconsin. Cudownie jest wrócić. Dziękuję wam wszystkim ogromnie. Jestem na tym spotkaniu z wieloma wspaniałymi liderami - rozpoczęła swoje przemówienie Kamala Harris. - Droga do Białego Domu przechodzi przez Wisconsin (…) Wszyscy pomogliście wygrać nam w 200 a w 2024 wygramy ponownie - dodała.

Jak powiedziała Kamala Harris, swoje przemówienie chciała rozpocząć od kilku słów poświęconym prezydentowi USA, Joe Bidenowi. - Chcę powiedzieć kilka słów na temat naszego cudownego prezydenta, Joe Bidena. To jeden z największych zaszczytów mojego życia, że mogę służyć jako wiceprezydent przy jego boku. Jego dziedzictwo wielkich osiągnięć, przez całą jego karierę i przez ponad 3,5 toku, nie ma sobie równych we współczesnej historii. Podczas jednej kadencji jako prezydent przekroczył osiągnięcia większości prezydentów którzy urząd sprawowali przez dwie kadencje. Wiem, że wszyscy jesteśmy wdzięczni za jego ciągłą służbę dla naszego narodu. Wielkim zaszczytem jest to, ze mam poparcie Joe Bidena w tym wyścigu, dziękuję - podkreśliła Harris.

Kamala Harris: Wygramy te wybory. Ta kampania nie dotyczy tylko nas i Donalda Trumpa. Ona dotyczy tego, o kogo i dla kogo walczymy

- Powiedziano mi dziś rano, ze uzyskaliśmy wsparcie wystarczającej liczby delegatów, by uzyskać nominację Partii Demokratycznej. Jestem zaszczycona i zobowiązuje się, że kolejne tygodnie spędzę jednocząc naszą partię, by byśmy byli gotowi wygrać w listopadzie wybory. Przyjaciele, mamy 105 dni do dnia wyborów. Mamy w tym czasie do wykonania pewną pracę, ale się jej nie boimy – my ją lubimy. Wygramy te wybory — podkreśliła Kamala Harris. - Byłam prokuratorem generalnym i występowałam przeciwko rozmaitym przestępcom – przeciwko drapieżnikom, którzy krzywdzili kobiety, przeciwko oszustom, którzy okradali zwykłych ludzi, przeciwko kłamcom, którzy oszukiwali dla własnego zysku. Gdy mowię, że znam typ w typie Donalda Trumpa, to wiem. W czasie tej kampanii obiecuję, że swoje osiągnięcia postawię przeciwko jego osiągnięciom. Każdego dnia - dodała. - Nie pomylmy się w jednej kwestii – ta kampania nie dotyczy tylko nas i Trumpa. Ona dotyczy tego, o kogo walczymy i dla kogo. Popatrzcie, jak prowadzimy nasze kampanie. Donald Trump polega na wsparciu miliarderów i wielkich korporacji (…) My prowadzimy kampanie napędzana przez zwykłych ludzi - zauważyła wiceprezydent USA. - Ze względu na to, że jesteśmy sztabem napędzanym przez zwykłych ludzi, będziemy tez prezydencją dla zwykłych ludzi - podkreśliła.