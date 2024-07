Brandenburgia. Swastyki i hajlowanie w szkołach

Czytaj więcej Polityka Kanclerz Niemiec z wizytą w Polsce. Będą rekompensaty dla ofiar nazizmu? Kanclerz Olaf Scholz podczas wtorkowej wizyty w Warszawie ma ogłosić środki mające na celu poprawę stosunków niemiecko-polskich. Wśród nich mają być odszkodowania dla żyjących ofiar zbrodni nazistowskich - pisze portal Politico.

Minister edukacji Brandenburgii wezwał do dalszego uważnego śledzenia neonazistowskich działań w szkołach. „W całym społeczeństwie mamy klimat, który bardzo daje do myślenia, a to ma również wpływ na szkoły. To nie jest coś, co załatwi się samo” – powiedział Freiberg. Jako powód wzrostu liczby zarejestrowanych przypadków prawicowo-ekstremistycznych zdarzeń podał większe wyczulenie społeczeństwa i częstsze zgłaszanie tego typu incydentów.