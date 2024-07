Przewodniczący RE odpowiedział na list Viktora Orbána. "Jest zupełnie odwrotnie"

Jak zauważył przewodniczący Rady Europejskiej, żadna dyskusja o Ukrainie nie może być prowadzona bez jej udziału. Dodał też, że UE konsekwentnie dąży do budowania międzynarodowego wsparcia dla pokoju i "nie szczędzi wysiłków, by dotrzeć do wszystkich partnerów, w tym Chin". Zdaniem Michela najprostszym sposobem na pokój jest wycofanie przez Rosję jej wojsk z terenu Ukrainy.

W liście Michel zapowiedział również, że wyśle swoją odpowiedź do pozostałych krajów członkowskich oraz że poinformuje o swojej wymianie korespondencji władze Ukrainy.

Viktor Orbán przekonuje, by UE wznowiła stosunki dyplomatyczne z Rosją

Niemiecki „Bild” dotarł do listu, jaki do szefa Rady Europejskiej wysłał Viktor Orbán. Polityk miał w nim namawiać do tego, by Unia Europejska wznowiła stosunki dyplomatyczne z Rosją oraz oskarżać Joe Bidena o „prowojenną politykę” w sprawie Ukrainy.

"Poniżej znajduje się podsumowanie moich ostatnich rozmów z przywódcami Ukrainy, Rosji, Chin, Turcji i z (byłym) prezydentem (USA) Donaldem J. Trumpem, a także kilka sugestii do rozważenia" - pisał Orban we wstępie listu. Jak zapowiedział, intensywność konfliktu zbrojnego w Ukrainie "radykalnie wzrośnie w najbliższej przyszłości".

Orbán wezwał także w liście do rozmów z Chinami na temat zorganizowania konferencji w sprawie pokoju w Ukrainie, a także wznowienia przez UE stosunków dyplomatycznych z Rosją .