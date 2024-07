Dla Europy, a w tym Polski, niepokojąca jest sprzeciw Vance’a wobec zaangażowania USA w sprawy międzynarodowe. „To najbardziej izolacjonistyczny członek Partii Republikańskiej. Mocno sprzeciwiał się wobec przekazaniu funduszy dla Ukrainy oraz twierdzi, że Europa jest zbyt uzależniona wojskowo od Stanów Zjednoczonych” – pisze portal Politico dodając, że wybór Vance’a na wiceprezydenta to „kolejny cios dla Europy”.

– Zwyczajnie nie mamy mocy produkcyjnych, żeby wspierać wojnę we Wschodniej Europie [...] Jak długo ta wojna będzie trwała? Ile będzie kosztować? Jak mamy produkować broń potrzebną Ukraińcom? – pytał w wywiadzie dla Politico w lutym tego roku podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Przy innej okazji argumentował, że Stany Zjednoczone powinny zachęcić Ukrainę, by oddała Rosji część swojego terytorium, co pozwoliłoby - jego zdaniem - zakończyć wojnę. Jednocześnie jest zwolennikiem pomocy dla Izraela. „Izrael ma osiągalny cel. Ukraina nie” – napisał w notatce senackiej przed głosowaniem nad projektem ustawy o pomocy tym dwóm krajom. Zagłosował przeciwko przyznaniu dodatkowej pomocy dla Ukrainy.

Kandydat na wiceprezydenta krytykował polski rząd

W ostatnich miesiącach jego retoryka w odniesieniu do stosunków międzynarodowych jeszcze bardziej zaczęła przypominać styl Trumpa, który krytycznie wypowiada się o NATO i europejskich członkach tego sojuszu. – Przez trzy lata Europejczycy mówił nam, że Władimir Putin jest egzystencjalnym zagrożeniem dla Europy. I przez trzy lata nic nie zrobili – powiedział Vance wytykając Niemcom, że nie przeznaczyli 2 procent swojego PKB na obronność.

W styczniu w liście do sekretarza stanu Antony’ego Blinkena krytykował rząd Donalda Tuska za wymianę personelu w TVP i Polskiej Agencji Prasowej, a Joe Bidena za to, że nie podjął działania przeciwko temu. „Nie wiem, jak milczenie administracji Bidena co do sytuacji w Polsce pasuje do wcześniejszych deklaracji w sprawie wolności mediów w Centralnej Europie” – czytamy w liście Vance’a dostępnym na jego stronie internetowej.

Republikanie przekonują, że za Trumpa Amerykanom będzie lepiej

Krajowa Konwencja Partii Republikańskiej rozpoczęła się w poniedziałek zgodnie z planem, zaledwie dwa dni po próbie zamachu na Donalda Trumpa podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Wciąż trwa śledztwo mające na celu ustalenie motywów działania 20-letniego Thomasa Matthew Crooksa, który ranił wiceprezydenta oraz śmiertelnie postrzelił jednego z uczestników wiecu.