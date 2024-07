Co dalej z subwencją dla PiS? Kluczowe będą dwa najbliższe tygodnie

31 lipca. Wtedy PKW ma podjąć decyzję co do subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. W tle dyskusja o Funduszu Sprawiedliwości. Dla partii Kaczyńskiego to być może kluczowy moment w tej kadencji Sejmu.