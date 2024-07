Tomasz Siemoniak: SOP analizuje to, jak doszło do zamachu na Donalda Trumpa

Jeśli chodzi o analizę przebiegu zamachu na ochronę polityków w Polsce Siemoniak zwrócił uwagę, że "mamy taką serię: zamach na premiera Słowacji, zaatakowanie premier Danii".

- Dziś osoby znane, politycy, są celem dla różnych osób, które albo mają problemy chorobowe, tak jak to było w przypadku Słowacji, czy z jakiegoś powodu działają agresywnie. To dla służb ochronnych jest zawsze materiał do analizy. Sądzę, że tutaj na pewno — jestem przekonany o tym, rozmawiamy o tym z szefami SOP — oni każdą sytuację zawodowo analizują - zapewnił minister.



- Przybywają też amerykańscy prezydenci do Polski, mamy takich gości jak prezydent Ukrainy w ubiegłym tygodniu — zauważył Siemoniak.



Tomasz Siemoniak: Wołodymyr Zełenski traktowany jako osoba, która wymaga specjalnej ochrony

A czy szczególne środki bezpieczeństwa zastosowane w czasie wizyty Zełenskiego w Warszawie były pokłosiem posiadanych informacji na temat zwiększonego zagrożenia ze strony Rosji?



- Pamiętamy atak na prezydenta Ukrainy, gdy premier Grecji był z nim w Odessie. Nie zatrzymało to rosyjskich rakiet. Więc traktujemy prezydenta Ukrainy jako osobę, która wymaga specjalnej ochrony. Nie mówimy o tym, czy są sygnały, czy ich nie ma, to jest sprawa służb specjalnych, służb ochronnych — odparł.



Materiał jest aktualizowany