Jest oczywiście bardzo duże zainteresowanie naszą prezydencją ze względu na Ukrainę. I naprawdę cała Europa patrzy na to, co Polska w tej sprawie zamierza zrobić. Jesteśmy odbierani jako adwokat Ukrainy. Ale też często od moich odpowiedników z innych krajów słyszę, że trzeba było słuchać Polski w 2014 r., gdy polscy politycy podkreślali, że Putin jest niebezpieczny. „Przepraszamy, że Was wtedy nie posłuchaliśmy” – mówią teraz. I w tym kontekście projekty zbrojeniowe, ale też wsparcie dla Ukrainy, będą ważne w naszej pracy od stycznia 2025 r.

A co pani zastała po poprzednim rządzie, gdy zaczynała pani przygotowania do swojej pracy jako osoba odpowiedzialna za przygotowania do prezydencji?

Nie jest tajemnicą, że poprzedni rząd – rząd PiS – nie przywiązywał wielkiej wagi do spraw europejskich. Jeżeli chodzi o samą prezydencję, to mówiąc krótko, mam wrażenie – po tym, jak wyglądał stan przygotowań – że PiS zakładało, że i tak nie będzie prowadzić prezydencji. Prezydencję przygotowuje się dwa–trzy lata. A stan, który zostałam w styczniu 2024 r., czyli ponad pół roku temu, nie był stanem pokazującym kilka lat wcześniejszej pracy. Właściwie najbardziej zaawansowany był program kulturalny i przygotowania do niego. Ten program był bardzo bogaty, obejmował między innymi trasę koncertową po USA. Teraz jest on zupełnie inny, dużo skromniejszy. W sytuacji, w której na Polskę być może będzie nałożona unijna procedura nadmiernego deficytu, nie wyobrażam sobie szastania pieniędzmi na prawo i lewo. Wiele decyzji nie było podjętych w sprawie prezydencji, ale teraz to wszystko już się toczy. Mamy wybrane obiekty centralne, mamy kalendarz wszystkich wydarzeń. To jest ponad 20 nieformalnych rad i blisko 300 wydarzeń towarzyszących. Tworzymy program półroczny oraz program Trio wraz z Danią i Cyprem. Pracujemy nad elementami graficznymi, strategią promocji i budujemy korpus prezydencji. To jest prawie 3 tys. osób, które dziś przechodzą szkolenia. 100 osób natomiast od września zacznie pracę w naszym Stałym Przedstawicielstwie w Brukseli. To wszystko efekt bardzo ciężkiej pracy mojego zespołu przez ostatnie miesiące.

Czym w ogóle prezydencja będzie się różniła od tej pierwszej?

To dopiero nasza druga prezydencja, pierwsza rozpoczęła się w lipcu 2011 r. Belgowie na przykład, którzy mieli prezydencję w pierwszym półroczu, organizowali ją już po raz 13. My się dalej trochę tego uczymy. Tamta była pierwsza i siłą rzeczy oczekiwania były gigantyczne. Niemniej dziś już wiemy jak to wygląda, mamy doświadczenie i zdajemy sobie sprawę, że to jest głównie koordynowanie prac Rady Unii. Po drugie – wspominany już wcześniej inny moment historyczny. Wtedy prezydencja wypadała w środku cyklu instytucjonalnego, tym razem w styczniu ten cykl będzie się zaczynał. To razem z nami rozpocznie prace nowa Komisja. Prezydencja będzie tym razem mniej wystawna. To nie krytyka w stosunku do 2011 r. Ale zmieniły się warunki, wszystkie prezydencje ogólnie są skromniejsze. Nie ma już partnerów prywatnych. Przykładowo w 2011 r. jedna z marek samochodowych udostępniała samochody prezydencji. Teraz jest inaczej, za wszystko płacimy sami, wszystko jest opłacane z budżetu państwa. Jeśli chodzi o skalę, to w międzyczasie był też covid i okazało się, że na przykład Chorwacja mogła przeprowadzić prezydencję zdalnie. Wszyscy zobaczyliśmy wtedy, że można to robić z mniejszą pompą.