Nie do przewidzenia są natomiast decyzje poszczególnych polityków Trzeciej Drogi. Można przypuszczać na podstawie wstępnych deklaracji, ze część osób z Polski 2050 zagłosuje za, a część PSL przeciw. Pozostaje pytanie, jak liczne będzie konserwatywne skrzydło Trzeciej Drogi. Posłowie koalicji rządzącej mówią, że liczą, denerwują się i do końca pewności nie mają. Stąd właśnie ostre słowa premiera Donalda Tuska na portalu X, mające zmobilizować koalicjantów.

Prezydent już powiedział: „nie podpiszę”

W podejmowaniu decyzji wahającym się politykom nie pomogła deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy, że ustawy tej na pewno nie podpisze. Mówiła też o tym posłanka PSL Urszula Pasławska, która z jednej strony sugerowała, że gdyby projekt uzyskał większość, to byłby „cud”. A z drugiej zaznaczała, że lepiej by było zająć się konkretnymi sprawami, np. niskimi emeryturami kobiet, a nie prowadzeniem dyskusji nad przegraną z góry sprawą.

Uchwalenie tej ustawy to jednak dla rządzącej koalicji ważna sprawa wizerunkowa, zwłaszcza w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich. Dlatego też biorą pod uwagę to, by znaleźć sposób na obejście przepisów – tak jak to było po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o pigułce „dzień po”. – Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia nas, że jest gotowe do takich rozmów – tłumaczą zaangażowane w prace nad nową ustawą posłanki.