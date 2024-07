„Dlaczego myślę o Bidenie?” - pisze jedna z użytkowniczek.



„Czy myślisz o tym facecie?” - pyta kolejny użytkownik zamieszczając fragment wywiadu Bidena dla ABC. „Ten biologiczny komputer nie działa” - dodaje.



W USA wątpliwości, czy Joe Biden jest w stanie nadal pełnić funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych

Po zorganizowanej przez CNN debacie prezydenckiej w USA pojawiły się pytania czy 81-letni Joe Biden jest w stanie nadal sprawować urząd prezydenta. W czasie debaty, którą Biden wyraźnie przegrał, prezydent USA mówił cichym, zachrypniętym głosem, zdarzało mu się gubić wątek, a niektóre jego wypowiedzi były niewyraźne. Biden tłumaczył się potem zmęczeniem po dwóch podróżach do Europy, a Biały Dom podawał, że przed debatą prezydent USA przeszedł przeziębienie.



Głosy o tym, że Biden — ze względu na zaawansowany wiek i to, jak wypadł w debacie — powinien wycofać się z wyborów prezydenckich płyną z obozu Partii Demokratycznej. Nancy Pelosi, była przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, zaapelowała do Bidena, by ten przemyślał jeszcze raz swój start w wyborach, a George Clooney, znany aktor i sympatyk Partii Demokratycznej, na łamach „New York Times” stwierdził, że Biden nie ma szans wygrać z Trumpem. „Jedyna bitwa, której nie może wygrać, to walka z czasem” - podkreślił Clooney.