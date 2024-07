Nieoficjalnie: Wiadomo o co Polska poprosi na szczycie NATO

Z informacji RMF FM wynika, że Polska złoży wniosek o sfinansowanie rozbudowy wojskowych rurociągów, dzięki którym armia zyskałaby dostęp do większych zapasów paliwa w przypadku eskalacji sytuacji na wschodzie i zagrożenia ze strony Rosji.



NATO zbudowało rurociągi w czasie zimnej wojny, ale kończą się one w Niemczech

Takie rurociągi — znane jako NATO CEPS (system rurociągów środkowoeuropejskich) - powstawały w czasach zimnej wojny i miały na celu szybką dystrybucję paliwa na potrzeby sił zbrojnych państw sojuszniczych w przypadku wybuchu wojny ZSRR z NATO.



Istniejący od czasu zimnej wojny system rurociągów kończy się na terytorium dawnych Niemiec Zachodnich — ponieważ tereny na wschód od Niemiec (w tym Polska) były już terenami Układu Warszawskiego.



Polska chce rozbudowy rurociągów NATO za pieniądze NATO

Teraz, w związku z wojną Rosji z Ukrainą, pojawił się pomysł rozbudowy istniejącego systemu rurociągów tak, aby objął on również Polskę. Rurociągi miałyby dotrzeć do Suwałk i Rzeszowa. Koszt takiej rozbudowy to kilka miliardów złotych.