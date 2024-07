Ukraina i Polska – umowa o bezpieczeństwie, dostawach broni i formowaniu oddziałów (WIDEO)

Wszystko z powodu prób Kijowa ściągnięcia do wojska ukraińskich obywateli w wieku poborowym, którzy znaleźli się na emigracji. Wcześniej, tuż po rosyjskim ataku w lutym 2022 roku, z Polski (lub przez Polskę) do Ukrainy wróciło 70–80 tys. mężczyzn, by wstąpić do armii.

„Ukraiński legion” – w Lublinie czy Bydgoszczy

Polska nie ma możliwości prawnych odsyłania Ukraińców w wieku poborowym do Ukrainy, więc powstał właśnie pomysł utworzenia u nas oddziału złożonego z ochotników. Obecnie nie wiadomo, gdzie i jak formowana byłaby taka brygada. Prezydent Zełenski wspomniał, że w podpisanej umowie znajduje się wzmianka o stworzonej w 2009 roku Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie im. Hetmana Ostrogskiego, stacjonującej w Lublinie. Możliwe, że w na jej podstawie tworzony będzie oddział nazwany przez Zełenskiego „ukraińskim legionem”.

Inną możliwością jest formowanie go we właśnie stworzonym ośrodku szkoleniowym NATO–Ukraina w Bydgoszczy, który natowski certyfikat otrzyma na waszyngtońskim szczycie sojuszu.

Dodatkowa pomoc wojskowa dla Ukrainy

W podpisanej w Warszawie umowie zapisane jest też „rozpatrzenie przez Polskę możliwości przekazania Ukrainie” nie mniej niż jednej eskadry samolotów Mig-29 (w tym wypadku 14 maszyn). Na konferencji prasowej premier Donald Tusk zastrzegł jednak, że takie przekazanie będzie mogło się odbyć tylko pod warunkiem nieosłabienia polskich zdolności obronnych, bowiem poza Ukrainą to nasz kraj jest najbardziej zagrożony przez Rosję. Zełenski zaś przypomniał, że Polska przekazała już 44 pakiety pomocy wojskowej, warte łącznie ponad 4 mld dolarów.

Wizyta Zełenskiego ze zbrodnią rosyjską w tle

Kreml uczcił wizytę prezydenta Zełenskiego w Warszawie i zaczynający się we wtorek szczyt NATO w Waszyngtonie zmasowanym atakiem rakietowym na kilka ukraińskich miast, przede wszystkim stolicę oraz Krzywy Róg – rodzinne miasto Zełenskiego.