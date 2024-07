Chodzi o Michała Wosia i Marcina Romanowskiego, którym prokuratura postawiła zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. - Koalicja trzynastego grudnia, ośmiu gwiazdek, koalicja zemsty, chce zlikwidować opozycję - ocenił Suski w programie „Gość Radia Zet”.

Marek Suski mówi, że w Polsce rozpoczynają się rządy autorytarne

Jego zdaniem "rozpoczynają się rządy autorytarne, przejmowanie mediów siłą, przejęcie Krajowej Rady Sądownictwa, wejście do prokuratury, wejście do Polskiej Agencji Prasowej". - Ta koalicja rządzi metodami niedemokratycznymi. Zapowiadali, że będą nas wsadzać do więzienia - stwierdził.

Taka to uśmiechnięta Polska, że nawet nie można bronić dobrego imienia Marek Suski, poseł PiS

Również na pytanie o przygotowywany przez posłów Lewicy wniosek o uchylenie immunitetu byłego premiera Mateusza Morawieckiego w związku z wyborami kopertowymi, Suski odpowiedział, że i to sobie wyobraża. - Wyobrażam sobie, że chcą zamknąć wszystkich do więzienia, Jarosława Kaczyńskiego na czele jako jednego z głównych twórców Polski demokratycznej. Niedemokratyczna władza nie lubi demokratycznej opozycji — powiedział.