Politycy PiS już dawno skalkulowali, że wcześniejsze wybory, które odbyłyby się wczesną jesienią, to szansa na rozwiązanie patowej sytuacji. Na nowych listach nie byłoby buntowników, a w Małopolsce KO i (zwłaszcza) PSL musiałyby walczyć o mobilizację własnych wyborców. W tej chwili jednak nic nie wskazuje na to, by prof. Duda uległ presji PiS i przesunął sesję sejmiku, doprowadzając tym samym do przedterminowych wyborów. Sytuacja szybko zaczęła eskalować.

– Kmita w tym tygodniu wezwał Dudę do zrzeczenia się mandatu. Wezwał też klub do odwołania przewodniczącego sejmiku. To nie zostało dobrze odebrane w klubie poza grupą najważniejszych lojalistów Kmity – mówi o wtorkowym posiedzeniu klubu PiS jeden z naszych informatorów.

Ale coraz mocniejsze naciski na prof. Dudę mają też wywierać posłowie PiS.

Czy Łukasz Kmita zrezygnuje?

Na „giełdzie nazwisk”, jeśli chodzi o kandydata na nowego marszałka, jest m.in. wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar (PSL) oraz politycy PO: radny Grzegorz Małodobry i Łukasz Pawełek. Rozmowy o zarządzie województwa nadal trwają. I to od ich rezultatu będą zależały kolejne scenariusze.

Czy PiS może jeszcze uratować władzę w ważnym dla partii regionie? Z naszych rozmów wynika, że oczywiście nowym otwarciem byłaby rezygnacja z kandydowania Łukasza Kmity, który we wtorek przegrał głosowanie po raz piąty. W środę do takiej rezygnacji i poszukiwania nowego kandydata nawoływał w specjalnym oświadczeniu wicemarszałek Józef Gawron, wcześniej zawieszony w prawach członka PiS razem z Piotrem Ćwikiem i marszałkiem Witoldem Kozłowskim.