Błaszczak skrytykował też pomysł Suwerennej Polski, która chciałaby wyłonienia najlepszego kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta w wewnętrznym głosowaniu. – W Polsce się nie sprawdzały prawybory. Prawybory stosowano w Platformie Obywatelskiej. One zakończyły się porażką – powiedział były szef MON.



Kiedy PiS ogłosi nazwisko swojego kandydata na prezydenta? Deklaracja Mariusza Błaszczaka

Mariusz Błaszczak nie chciał się odnieść do sugestii, że sam mógłby zostać wybrany przez Jarosława Kaczyńskiego do startu w wyborach. – Ogłosimy jesienią kandydata. To będzie z całą pewnością świetny kandydat. Liczymy na to, że tak jak dziesięć lat temu jesienią ogłosiliśmy kandydaturę pana prezydenta dzisiejszego Andrzeja Dudy, takiego formatu kandydata ogłosimy jesienią tego roku – odparł.



Szef Klubu Parlamentarnego PiS nie zgodził się przy tym z sugestią, że „obiektywnie warunki dla PiS-u są teraz trudniejsze”, niż dziesięć lat temu. – Ja wiem, czy trudniejsze? Klęska w relacjach z Niemcami, podwyżki, drożyzna, którą funduje Donald Tusk... Nie zgadzam się z tą tezą, że są trudniejsze warunki. My dbamy o poziom życia Polaków i będziemy tak robić – przekonywał Mariusz Błaszczak.