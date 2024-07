Andrzej Duda był pytany o słowa Donalda Tuska, który w czasie konferencji po spotkaniu z kanclerzem Olafem Scholzem w Warszawie, w kontekście reparacji dla Polski od Niemiec za zniszczenia w czasie II wojny światowej odpowiedział m.in. że „kanclerz Scholz mówi otwarcie, że w sensie formalnym i prawnym reparacje w punktu widzenia Niemiec są zamknięte”. - Ma argumenty na rzecz tej tezy — dodał zaznaczając, że Polska została zmuszona do zrzeczenia się reparacji. Prezydenta pytano też o niemiecką propozycja zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone Polsce w czasie II wojny światowej — wsparcie żyjących ocalałych a także budowę Domu Pamięci w Berlinie.



Andrzej Duda: Polska nigdy skutecznie nie zrzekła się reparacji

- Jeżeli chodzi o kwestię upamiętnienia w Berlinie to od długiego czasu czekamy na to, aż adekwatne upamiętnienie w Berlinie będzie i mamy to cały czas obiecywane przez władze niemieckie, więc powiem tyle: mam nadzieję, że w końcu to upamiętnienie, godne, będzie. Polska była pierwszą ofiarą hitlerowskich Niemiec, od napadu na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. 6 mln naszych obywateli zginęło w czasie II wojny światowej. To upamiętnienie jest Polsce należne — odparł prezydent w czasie konferencji po spotkaniu z prezydentem Albanii.



- Niezależnie od upamiętnienia pamiętajmy o tym, że to my ponieśliśmy gigantyczne straty na skutek niczym niesprowokowanej niemieckiej agresji w 1939 roku i przez cały okres trwania II wojny światowej, gdy Polska była przez Niemcy okupowana, gdy Polacy byli zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na roboty do Niemiec, torturowani, mordowani — dodał.



- Ja nie podzielam stanowiska o tym, że kiedykolwiek polskie władze w sposób skuteczny, jakiekolwiek polskie władze, czy to komunistyczne, czy inne, skutecznie zrzekły się prawa i roszczeń do zadośćuczynienia nam za krzywdy, które stały się udziałem polskiego narodu i polskiego państwa w okresie II wojny światowej — dodał prezydent.