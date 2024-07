Tutaj mnie pan redaktor zaskoczył. W polityce różne rzeczy są możliwe. Ja tego nie wykluczam. Gdyby mnie pan redaktor zapytał w lutym, czy będę kandydowała w wyborach do europarlamentu, to miałabym tak wielką trudność, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo też tego do końca nie planowałam. Nie przygotowywałam się do tego startu. A jednak na liście Lewicy w województwie łódzkim byłam. Przyjęłam to z dużą radością. I też był to dla mnie zaszczyt, że na tej liście mogę się znaleźć i mogę pracować na dobre wyniki Lewicy i mojej listy w moim województwie. Więc różne rzeczy mogą się wydarzyć. Pojedyncze głosy oczywiście się pojawiają, ale spokojnie.

Kiedy zrodził się pomysł ruchu „Tak dla rozwoju”? Domena już w lutym została zarejestrowana.

Tak, to prawda. Na początku tego roku został zawiązany zespół parlamentarny. I to jest związane z działalnością zespołu. To też nie jest nic dziwnego. Mam wykupione różne domeny, które np. nie funkcjonują, a które też są związane z akcjami, które organizowałam, np. korzystaj z transportu publicznego. Bardzo często swoje publikacje oznaczam hasztagiem z kupioną domeną. Być może kiedyś z niej skorzystam. Jeżeli ona w końcu zostanie gdzieś odpalona, to też będzie łatwo można sprawdzić, że została kupiona półtora czy dwa lata temu. Nie ma tu żadnej zagadki. Z takim hasłem kandydowałam w wyborach do europarlamentu, i to jest hasło, z którym się utożsamiam.

Czy to pani wykupiła tę domenę?

Nie ja. Ja jej nie wykupiłam. Powiem szczerze, że ja nie wiem, kto jest właścicielem tej domeny. Przypuszczam, że trzeba pytać się posła Marcina Horały, bo tak jak sam pan zauważył, ta domena była wykupiona na początku roku.