- Francję czeka ogromna zmiana - zauważył Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej w programie "Sygnały Dnia" w radiowej Jedynce. To - dodał - "koniec epoki" na francuskiej scenie politycznej, choć nie jest to niespodzianka, bo "eksperci spodziewali się zwycięstwa Frontu Narodowego we Francji".