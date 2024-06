Donald Tusk rozszyfrowuje skrót CPK. „To się skończyło definitywnie”

- Koleje, które proponujemy, to połączenia polskich miast między sobą, to relatywnie gęsta sieć łącząca realne skupiska ludzi i obsługująca realne potoki pasażerów – powiedział. - Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Zobaczymy to jeszcze tu, jak wszyscy siedzimy, za kilka lat, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce i że sieć kolejowa, którą proponujemy i którą już rozpoczęliśmy - jesteśmy już w fazie projektów i przygotowań finansowania - to będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą - dodał.

Projekt „Y” czyli koleje dużych prędkości

Początkiem budowy nowej sieci kolejowej ma być projekt „Y”, czyli linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią, a następnie - w okolicy Sieradza- rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia. Dodał, że na autostradzie Warszawa-Łódź powstaną dwa dodatkowe pasy ruchu.

Tam, gdzie zaistnieje potrzeba, rząd będzie wspierał rozwój lotnisk regionalnych. Premier zapowiedział, że lotnisko w Modlinie zostanie rozbudowane i zmodernizowane pod kątem tanich linii lotniczych, zyska też połączenie kolejowe z Warszawą. Usprawnione zostanie również połączenie drogowe z Modlinem.