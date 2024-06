Jarosław Kaczyński mówi o pozbywaniu się ludzi z PiS. W tle impas w Małopolsce

Po ostatnich wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość ma większość w sejmiku województwa małopolskiego. Kandydatem PiS na marszałka jest Łukasz Kmita, poseł PiS, w latach 2020-2023 wojewoda małopolski. Jego kandydaturę popiera Jarosław Kaczyński.

Małopolska. Kandydat PiS nie uzyskał wszystkich głosów PiS

Partia kierowana przez byłego premiera dysponuje w małopolskim sejmiku 21 z 39 mandatów, co daje jej większość bezwzględną. Mimo tego, dwie próby powołania zarządu z Kmitą na czele zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ kandydat nie uzyskał poparcia wszystkich radnych PiS. Były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) oskarżył niegłosujących na Kmitę radnych Prawa i Sprawiedliwości o zdradę.

Czytaj więcej Polityka Konflikt w PiS w Małopolsce. Łukasz Kmita: Nie chcą uszanować woli kierownictwa partii - Liczę na to, że te osoby, które może nie lubią mnie, nie wiem z jakich powodów, uszanują chociaż wolę pana prezesa (Jarosława Kaczyńskiego) - mówił w rozmowie z TVN24 kandydat na marszałka województwa małopolskiego, Łukasz Kmita.

W piątek na korytarzu w Sejmie dziennikarze otoczyli prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i pytali go o sytuację w małopolskim sejmiku. - Proszę państwa, to nie jest konferencja prasowa. Co będzie w Małopolsce, zobaczymy. Zaczynają się głosowania. Proszę nam nie przeszkadzać - powiedział były premier. Kaczyński dodał, że "są ludzie, którzy kierują się wyłącznie względami osobistymi". - Będziemy chcieli się takich z partii pozbywać - zadeklarował.

Będą przedterminowe wybory? Jarosław Kaczyński: Najrozsądniejsze rozwiązanie

Kolejna sesja małopolskiego sejmiku wojewódzkiego ma odbyć się 1 lipca. Łukasz Kmita wystosował jednak pismo do przewodniczącego sejmiku, Jana Tadeusza Dudy, by ten nie zwoływał sesji sejmiku do 10 lipca lub otworzył sesję i ogłosił przerwę co najmniej do 10 lipca. "Powyższe działania mają na celu dobro Prawa i Sprawiedliwości" - napisał Kmita. Gdyby przewodniczący zgodził się na tę propozycję, oznaczałoby to doprowadzenie do przedterminowych wyborów. Jan Tadeusz Duda poinformował, że nie zastosuje się do apelu Kmity i nie przerwie obrad.