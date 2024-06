Na początku czerwca brytyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że David Cameron padł ofiarą oszustów, którzy podszywali się pod byłego prezydenta Ukrainy. W komunikacie przekazano, że wymieniono szereg wiadomości tekstowych, po czym doszło do "krótkiej rozmowy za pośrednictwem łącza wideo".

Reklama

Wowan i Lexus podszyli się pod Petra Poroszenkę i zadzwonili do Davida Camerona

Ministerstwo spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii nie podało, kto zdaniem brytyjskich władz był odpowiedzialny za sprawę. Według oświadczenia, rozmowa wideo wskazywała, że David Cameron rozmawia z Petrem Poroszenką, jednak "po rozmowie szef dyplomacji nabrał podejrzeń" i przestał odpowiadać.

Czytaj więcej Przestępczość Jest nakaz aresztowania Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa za domniemane zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości.

Brytyjskie MSZ potwierdziło, że doszło do oszustwa. "Podajemy to do wiadomości publicznej na wypadek, gdyby nagranie wideo sekretarza spraw zagranicznych zostało zmanipulowane, a następnie wykorzystane, a także w celu zapewnienia, że inni są świadomi tego ryzyka" - czytaliśmy.

Z Davidem Cameronem udając Petra Poroszenkę rozmawiali Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow, przedstawiający się jako Wowan i Lexus. Rosjanie ci regularnie podszywają się pod znanych polityków, rozmawiają z czołowymi osobami światowej polityki, a nagrania publikują w internecie.