Julian Assange przyzna się do winy i odzyska wolność (WIDEO)

Założyciel WikiLeaks, Julian Assange, przyzna się do winy w związku z oskarżeniami o złamanie amerykańskich przepisów dotyczących szpiegostwa w ramach układu, który pozwoli mu opuścić więzienie w Wielkiej Brytanii i wrócić do Australii - co zakończy trwającą 14 lat odyseję prawną - informuje Reuters.