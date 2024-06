Mateusz Morawiecki nie mógłby liczyć na poparcie koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. Suwerenna Polska zapowiada, że nie poprze jego kandydatury.

Suwerenna Polska nie poprze Mateusza Morawieckiego w wyborach prezydenckich

- Mateusz Morawiecki na pewno nie będzie kandydatem Suwerennej Polski w wyborach prezydenckich. Jeśli PiS zaproponuje tę postać jako kandydata na prezydenta, na pewno nie spotka się to z poparciem naszej formacji — powiedział w rozmowie z Onetem poseł Michał Woś.

- Każdy wie, że żeby wygrać wybory prezydenckie kandydat musi mieć 50 proc. plus jeden głos, czyli to musi być taki kandydat, który zachęci do pójścia na wybory wszystkich wyborców prawicy i przekona do siebie tych, którzy głosowali na inne ugrupowania 15 października — tłumaczył Woś, który podkreślił, że potrzebny jest kandydat, który „nie jest obciążony trudnymi decyzjami rządu".

- Zawsze tak jest, że władza i rządzenie sprawia, że część osób zaczyna być niezadowolonych. Jak będzie przebiegał proces wyłaniania kandydata, to już są decyzje prezesa PiS. Na pewno ta część Zjednoczonej Prawicy, którą my reprezentujemy, jest brana pod uwagę w różnych kalkulacjach. Jest niezbędna do tego, żeby nasz wspólny kandydat wygrał wybory — dodał poseł Suwerennej Polski.