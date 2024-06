John Godson przeciwko paktowi migracyjnemu. "Nie jest on dobry dla Polski"

Według Godsona pakt migracyjny jest dobrym rozwiązaniem, ale dla krajów zachodnich. - Może on być dobry dla zachodnich krajów jak Francja czy Niemcy, które miały historię kolonialną. Ten pakt nie jest dobry dla Polski, bo pozwoli to na przyjazdy różnych osób bez kontroli — zaznaczył Godson.

Były poseł PO mówi o „migracji chcianej i niechcianej”. „Twarde i klarowne 'nie' dla niekontrolowanej imigracji"

Były poseł PO podkreślał, że należy rozróżnić imigrację na chcianą i niechcianą. - Nie jestem przeciwko imigracji. Trzeba rozróżnić migracje chcianą i niechcianą. To, czego Polska potrzebuje, to imigranci, którzy będą się w stanie adaptować — podkreślał w rozmowie z RMF FM Godson.

Zdaniem Godsona konieczna jest odpowiednia polityka migracyjna. Polityk jest przeciwnikiem niekontrolowanej imigracji. - Uważam, że trzeba powiedzieć twarde i klarowne „nie”. Od zawsze, kiedy byłem posłem, mówiłem o tym, że potrzebne jest opracowanie polityki imigracyjnej, gdzie jest jasne zdefiniowane jaki profil imigranta jest potrzebny. Zestaw profesji, których Polska potrzebuje. Tak jak to obecnie robią Niemcy — mówił Godson.

John Godson: Bezkrytyczne wpuszczanie każdego do Polski to recepta na katastrofę

- Trzeba opracować system, który będzie zachęcał do przyjazdu do Polski. Jak przyjechałem do Polski, to było ogromne zapotrzebowanie na nauczycieli języka angielskiego. I byłem starszym wykładowcą na Politechnice Szczecińskiej. Trzeba wiedzieć, jakie profesje są potrzebne i takich imigrantów zaprosić — tłumaczył Godson.