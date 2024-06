Za stwierdzenie, że to „Związek Radziecki razem z Niemcami rozpętał II wojnę światową w 1939 roku”, można dzisiaj trafić za kraty. Porównywanie ZSRR do Niemiec Hitlera w Rosji jest karane

– W tego typu ustawach w Rosji można się pogubić. Jeżeli ktoś pisze o historii, musi ostrożnie formułować myśli. Za stwierdzenie, że to „Związek Radziecki razem z Niemcami rozpętał II wojnę światową w 1939 roku”, można dzisiaj trafić za kraty. Porównywanie ZSRR do Niemiec Hitlera w Rosji jest karane. Mniej więcej od 2010 roku historia lat 1939–1941 jest starannie wycierana z pamięci. Tak jakby tych lat w ogóle nie było – mówi „Rzeczpospolitej” znany rosyjski historyk. Zastrzega anonimowość i twierdzi, że udzielając się pod nazwiskiem dla polskiej gazety „może mieć kłopoty” w Rosji. Jak twierdzi, w bardzo niewielu miejscach Rosjanin dzisiaj może przeczytać tę „niekremlowską” wersję historii II wojny światowej. – Niedawno pojawiła się kolejna wrzutka na temat zbrodni katyńskiej, znów powtarzały się stare kłamstwa – dodaje. Chodzi o doniesienia kremlowskiej agencji TASS, która w kwietniu, powołując się na „odtajnione dokumenty” smoleńskiej filii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, znów przekonywała, że to Niemcy, a nie NKWD mordowali Polaków w Katyniu.

Jakie zbrodnie popełnił Związek Radziecki? Lista jest długa

Zakłamywane i odsuwane na dalszy plan są też inne zbrodnie popełnione na wielu narodach przez reżim sowiecki. Deputowani Dumy wolą nie wspominać o wielkim głodzie w Ukrainie, ofiarami którego padły miliony ludzi (w latach 1932–1933), deportacji obywateli polskich na Sybir w latach 1940–1941 (chodzi o ponad 140 tys. wywiezionych Polaków, wielu umarło po drodze), deportacji niemal 200 tys. Tatarów krymskich (1944), przesiedleniu ponad pół miliona Czeczenów i Inguszów (1944) i wielu innych zbrodniach reżimu komunistycznego. Co prawda pod presją przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa jesienią ubiegłego roku w szkolnych podręcznikach historii zmieniono fragment, w którym deportację narodów Kaukazu uzasadniano ich „kolaboracją z Niemcami”.

– Niewiele osób w Rosji może sobie na coś takiego pozwolić i nie obawiać się konsekwencji. Kadyrow może więcej niż inni. Oficjalnie nie ma zakazu pisania i mówienia na te tematy. Ale dzisiaj w Rosji ludzie już nie wiedzą, jakie tematy można poruszać, a które lepiej omijać. Więc większość woli milczeć – mówi nasz rozmówca.