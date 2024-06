Gaetz, który sam wielokrotnie krytykował w przeszłości przekazywanie dalszych środków na pomoc wojskową dla Ukrainy, napisał w serwisie X, że w kwestii Ukrainy Trump powiedział „oni nigdy nie będą stać przy nas”, co można odczytywać jako wyrażoną przez byłego prezydenta wątpliwość, czy Ukraińcy są wiarygodnym sojusznikiem USA.



Reklama

Donald Trump krytykuje pomoc dla Ukrainy w obecności spikera Izby Reprezentantów, który ją umożliwił

Trump miał też powiedzieć, że pieniądze, przekazywane na pomoc dla Ukrainy, lepiej przeznaczyć dla amerykańskich żołnierzy.



Czytaj więcej Dyplomacja USA i Ukraina podpisały "historyczną umowę". Krok w stronę NATO Prezydent USA Joe Biden i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali 10-letnią umowę dwustronną dotyczącą bezpieczeństwa, której celem jest wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy wobec rosyjskiej agresji i przybliżenie Ukrainy do członkostwa w NATO.

Jak zauważył Gaetz Trump skrytykował pomoc dla Ukrainy w obecności spikera Izby Reprezentantów, Mike'a Johnsona. Johnson jest stronnikiem Trumpa, ale to on doprowadził do tego, że Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę umożliwiającą przekazanie dodatkowych 60 mld dolarów na wsparcie wojskowe dla Ukrainy — choć nastąpiło to po wielu miesiącach negocjacji i po czasowym wstrzymaniu wysyłania przez USA pomocy wojskowej nad Dniepr.