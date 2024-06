Ogromna część naszych wyborców została w domu. Oni nie poszli po prostu do wyborów Krzysztof Hetman, europoseł PSL

Wyniki wyborów europejskich: Dlaczego Trzecia Droga osiągnęła słaby wynik? Europoseł PSL wskazuje trzy powody

W kontekście wyborów europejskich Hetman wskazywał na to, że kandydatka Polski 2050 na europosłankę, Róża Thun (nie zdobyła mandatu) „uwiarygodniła to co mówiła Konfederacja” m.in. broniąc tzw. Zielonego Ładu i, jego zdaniem, „to Konfederacji pomogło”. -Konfederacja na tych opiniach, które wygłaszała Róża Thun, budowała swój przekaz do przedsiębiorców i rolników - dodał.



- Trzecia Droga zapłaciła cenę za rozhisteryzowanie wywołane przez PiS związane z Zielonym Ładem. Widać, że w obszarze rolniczym rolnicy przerzucili głosy na Konfederację i to jest efekt Zielonego Ładu. Drugi powód to kwestia przedsiębiorców — tym razem zagłosowali na Konfederację i tu bym oczekiwał jakiejś pogłębionej analizy, bo tu prawdopodobnie chodzi o kwestię związaną ze składką zdrowotną - mówił Hetman.



- Trzeci element to kwestia tego, że ogromna część naszych wyborców została w domu. Oni nie poszli po prostu do wyborów — dodał komentując wynik swojej formacji.



Jednocześnie Hetman radził, by "być bardziej wstrzemięźliwym w wygłaszaniu opinii" na temat przyszłości koalicji PSL i Polski 2050. - Te opinie, które nawołują do zakończenia Trzeciej Drogi, głoszą osoby, które od początku miały krytyczny stosunek do tego projektu. Ja mam swoje wątpliwości, mam też argumenty „za”. Ale odpowiedzialni politycy powinni najpierw usiąść, dokonać rzetelnej analizy, a dopiero potem komunikować coś światu - wyjaśnił.